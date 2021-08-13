Голикова рассказала об экономически неактивной молодежи в России

Голикова сообщила, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17%, в США почти 15%. При этом по уровню вовлечения молодежи в экономическую жизнь Россия отстает от стран Запада.



