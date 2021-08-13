Голикова рассказала об экономически неактивной молодежи в России
Россия достигнет допандемических показателей безработицы к осени. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что задача, которую ставил в этом направлении, будет выполнена. Однако, по словам вице-премьера, есть проблема с занятостью молодежи. Порядка 60% россиян до 24 лет являются экономически неактивными, что ниже уровня стран Евросоюза и США.
Голикова сообщила, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17%, в США почти 15%. При этом по уровню вовлечения молодежи в экономическую жизнь Россия отстает от стран Запада.
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