Годовая инфляция в США достигла 30-летнего максимума

В октябре 2021 года инфляция в США увеличилась до 6,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Минтруда страны.

По данным ведомства, это максимальный показатель с декабря 1990 года.

Статистика показывает, что в октябре 2021 года в США цены стремительно выросли до 5,9%. В месячном выражении они увеличились на 0,9%, хотя рост по прогнозам должен был составить 0,6%. Например, в сентябре 2021 года эти данные достигли 5,4%.

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«Цены на топливо в октябре подскочили на 12,3%, увеличившись с октября прошлого года на 59,1%. Электроэнергия подорожала на 4,8% за месяц и 30% за год, продукты питания — на 0,9% и 5,4%, соответственно. Инфляция наблюдалась и на автомобильном рынке», - отмечается в ведомстве.

Ранее в федеральной резервной системе (ФРС) заявили, что рост цен – это временное явление, но давление инфляции будет дольше, чем оно ожидалось.

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ФОТО: РИА Новости
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