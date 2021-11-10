Годовая инфляция в США достигла 30-летнего максимума

В октябре 2021 года инфляция в США увеличилась до 6,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Минтруда страны.

По данным ведомства, это максимальный показатель с декабря 1990 года.

Статистика показывает, что в октябре 2021 года в США цены стремительно выросли до 5,9%. В месячном выражении они увеличились на 0,9%, хотя рост по прогнозам должен был составить 0,6%. Например, в сентябре 2021 года эти данные достигли 5,4%.