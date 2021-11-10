Годовая инфляция в США достигла 30-летнего максимума
В октябре 2021 года инфляция в США увеличилась до 6,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Минтруда страны.
По данным ведомства, это максимальный показатель с декабря 1990 года.
Статистика показывает, что в октябре 2021 года в США цены стремительно выросли до 5,9%. В месячном выражении они увеличились на 0,9%, хотя рост по прогнозам должен был составить 0,6%. Например, в сентябре 2021 года эти данные достигли 5,4%.
«Цены на топливо в октябре подскочили на 12,3%, увеличившись с октября прошлого года на 59,1%. Электроэнергия подорожала на 4,8% за месяц и 30% за год, продукты питания — на 0,9% и 5,4%, соответственно. Инфляция наблюдалась и на автомобильном рынке», - отмечается в ведомстве.
Ранее в федеральной резервной системе (ФРС) заявили, что рост цен – это временное явление, но давление инфляции будет дольше, чем оно ожидалось.
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