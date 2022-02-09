Годовая инфляция в РФ с начала года ускорилась до 8,8%

Официальная инфляция в России в минувшем январе достигла 0,99% после 0,82% в декабре 2021 года, 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

В годовом пересчёте январский рост цен ускорился до 8,73%, а с учётом первых четырёх дней февраля - до 8,8%. Годом ранее, в январе 2021 года инфляция была значительно ниже и составляла 0,67%. При этом показатель за нынешний январь оказался несколько ниже прогнозов аналитиков.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, который исключает изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию административных и сезонных факторов, в январе 2022 года составил 100,82% против 100,50% в январе 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в январе вырос до 109,24%.

Продукты питания в первый месяц 2022 года подорожали на 1,44% (в годовом пересчёте - на 11,09%). В том числе плодоовощная продукция подскочила в январе в цене на 6,59% (в годовом выражении – почти на 16%).

Лидером роста цен в продовольственном секторе стала белокочанная капуста (+15% за месяц). Огурцы подорожали в январе на 13,3%, помидоры - на 12,7%, чеснок – на 11,6%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

Непродовольственные товары прибавили в цене в среднем на 0,67% (в годовом сравнении - на 8,73%).

