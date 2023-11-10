Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре

В сентябре годовая инфляция находилась на уровне 6%. Отмечается, что потребительские цены в октябре выросли на 0,83%.

Продовольственные товары подорожали на 1,35%, непродовольственные - на 0,55%. Цены на услуги выросли на 0,48%.

Существенное ускорение наблюдается в недельной инфляции. Темпы роста цен с 31 октября по 7 ноября составили 0,42% по сравнению с 0,14% с 24 по 30 октября.

Центробанк полагает, что годовая инфляция в России пойдет на спад весной 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

