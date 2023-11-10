Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре
В октябре инфляция в годовом выражении достигла 6,69%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В сентябре годовая инфляция находилась на уровне 6%. Отмечается, что потребительские цены в октябре выросли на 0,83%.
Продовольственные товары подорожали на 1,35%, непродовольственные - на 0,55%. Цены на услуги выросли на 0,48%.
Существенное ускорение наблюдается в недельной инфляции. Темпы роста цен с 31 октября по 7 ноября составили 0,42% по сравнению с 0,14% с 24 по 30 октября.
Центробанк полагает, что годовая инфляция в России пойдет на спад весной 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru