Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре

В октябре инфляция в годовом выражении достигла 6,69%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Эксперт Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16%, но это маловероятно

В сентябре годовая инфляция находилась на уровне 6%. Отмечается, что потребительские цены в октябре выросли на 0,83%.

Продовольственные товары подорожали на 1,35%, непродовольственные - на 0,55%. Цены на услуги выросли на 0,48%.

Существенное ускорение наблюдается в недельной инфляции. Темпы роста цен с 31 октября по 7 ноября составили 0,42% по сравнению с 0,14% с 24 по 30 октября.

Центробанк полагает, что годовая инфляция в России пойдет на спад весной 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыИнфляцияРосстат

Горячие новости

Все новости

партнеры