Годовая инфляция в начале февраля ускорилась до 7,27%

За прошедшую неделю темпы роста цен на потребительском рынке составили 0,16%, в продовольствии - 0,26%. .

По данным ведомства, по итогам недели с 30 января по 5 февраля инфляция в годовом выражении составила 7,27%. Неделей ранее показатель фиксировался на уровне 7,24%.

Минэкономразвития ранее прогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Федеральная антимонопольная служба предложила наказывать торговые сети за превышающий инфляцию рост цен на товары, передает «Радиоточка НСН».

