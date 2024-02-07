Годовая инфляция в начале февраля ускорилась до 7,27%
С 30 января по 5 февраля инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития.
За прошедшую неделю темпы роста цен на потребительском рынке составили 0,16%, в продовольствии - 0,26%. .
По данным ведомства, по итогам недели с 30 января по 5 февраля инфляция в годовом выражении составила 7,27%. Неделей ранее показатель фиксировался на уровне 7,24%.
Минэкономразвития ранее прогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.
Федеральная антимонопольная служба предложила наказывать торговые сети за превышающий инфляцию рост цен на товары, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru