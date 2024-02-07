Годовая инфляция в начале февраля ускорилась до 7,27%

С 30 января по 5 февраля инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития.

Экономист Фетисов спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в феврале

За прошедшую неделю темпы роста цен на потребительском рынке составили 0,16%, в продовольствии - 0,26%. .

По данным ведомства, по итогам недели с 30 января по 5 февраля инфляция в годовом выражении составила 7,27%. Неделей ранее показатель фиксировался на уровне 7,24%.

Минэкономразвития ранее прогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Федеральная антимонопольная служба предложила наказывать торговые сети за превышающий инфляцию рост цен на товары, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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