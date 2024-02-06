Экономист Фетисов спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в феврале

Эксперт считает, что Центробанк перейдет к снижению ставки только тогда, когда увидит устойчивое снижение инфляции. Основным риском такого сценария аналитик назвал возможное ослабление рубля, что приведет к росту инфляционных ожиданий и цен.

«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», - цитирует Фетисова «Газета.Ru».

В интервью агентству РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года. По ее словам, необходимо убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».

