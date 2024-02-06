Экономист Фетисов спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в феврале
Центральный банк России на заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, полагает руководитель аналитического отдела «Россельхозбанка» Александр Фетисов.
Эксперт считает, что Центробанк перейдет к снижению ставки только тогда, когда увидит устойчивое снижение инфляции. Основным риском такого сценария аналитик назвал возможное ослабление рубля, что приведет к росту инфляционных ожиданий и цен.
«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», - цитирует Фетисова «Газета.Ru».
В интервью агентству РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года. По ее словам, необходимо убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru