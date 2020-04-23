Годолг США достиг заоблачных высот на почве COVID-19

Совокупный объём долговых обязательств федерального правительства Соединённых Штатов Америки достиг рекордного значения - $24,5 триллиона долларов. Об этом сообщила телекомпания CBS. Наращиванию госдолга способствовали принимаемые финансовые меры по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

При этом президент США Дональд Трамп заявляет, что его не беспокоит рост национального долга в связи с мерами по преодолению отрицательного влияния COVID-19. В конце марта глава Белого дома подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 триллионов.

Среди прописанных мер - выплата пособий по безработице, помощь медучреждениям, содействие ключевым отраслям. На этой неделе Сенат одобрил очередной пакет мер почти на полтриллиона долларов. Палата представителей Конгресса должна поддержать закон до конца четверга.

Ряд экспертов считают, что госдолг США, а также долги американских корпораций побьют рекорды из-за пандемии и создадут серьёзные риски для экономики после победы над коронавирусом. По некоторым прогнозам, расходы федерального бюджета в текущем году могут на 4 триллиона долларов превысить доходы.

Сейчас США лидируют среди государств мира как по числу зараженных коронавирусом - более 842 тысяч человек, так и умерших - свыше 46 тысяч.

