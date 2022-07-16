Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Обращение опубликовано на сайте Всемирного банка.

ВПП подчеркивает, что около 25 государств решили ограничить экспорт продовольствия, в результате за последний год удобрения выросли в цене в два раза. В связи с этим 345 млн жителей 82 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

Международные организации предлагают принять ряд мер, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В частности, предлагается содействовать торговле и международным поставкам продовольствия, оказывать поддержку уязвимым слоям населения, увеличить производство и инвестировать в сельское хозяйство.

