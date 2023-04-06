«Главстрой Фасад» увеличил объемы производства модульных фасадов

Московский производитель отечественных систем элементного фасада «Главстрой Фасад» увеличил мощности производства, благодаря чему предприятие ежегодно сможет изготавливать более десяти тысяч изделий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что предприятие выполняет такие объемы благодаря современному оборудованию, которое также позволяет обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

«За два года средняя выработка достигла 25 изделий в смену, а годовой объем превышает десять тысяч. Планируется увеличить в три раза объемы выпуска продукции и в два раза – количество рабочих мест», – сказал Овчинский.

Производственный комплекс занимает восемь тысяч квадратных метров и насчитывает более 15 элементов оборудования. На предприятии выполняется сборка элементов будущего фасада, а все этапы производства проходят контроль качества, рассказал генеральный директор «Главстрой Фасада» Дмитрий Савельев.