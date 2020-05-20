Главред «Комсомолки» предрёк падение доходов радиостанций
Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с НСН объяснил падение рекламных доходов радиостанций в первом квартале сезонностью и дал прогноз на итоги года.
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала итоги развития российского рынка рекламы за 1 квартал 2020 года.
По опубликованным данным, несмотря на общий рост рынка на 4%, радиоиндустрия потеряла 17% рекламной выручки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в эфире НСН заявил, что «КП» в первом квартале ничего не потеряла, но в среднем за год ожидается снижение рекламных доходов на 10%.
«В первом квартале у нас не было падения, а в целом мы ставим себе задачу в этом году потерять не более 10%. Но у нас на радио, на сайте и в газете много пакетных договоров с рекламодателями, когда реклама размещается сразу на этих трёх площадках. И это помогает. Ещё у нас есть определённая сезонность. Первый квартал, как мне кажется, для всех радиостанций был не самым денежным из-за сезонности. Самый доходный квартал, обычно, четвёртый. И что будет в четвёртом квартале гадать пока бесполезно», - сказал генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда».
Однако при этом он всё же отметил, что радио в нынешней ситуации оказалось в более незащищенном положении.
«У нас сейчас радио находится в самом уязвимом положении, в то время как на сайте ничего такого пока нет. Но в целом, в этом году ещё ожидается понижение доходов. Мы надеемся, что этого не произойдёт на сайте, но на радио, скорее всего, будет. Но сейчас это всё – гадание на кофейной гуще. Прогнозировать можно будет только, когда закончится вся эта вакханалия с вирусом, я думаю, в августе-сентябре будет понятнее», - добавил Владимир Сунгоркин.
Тем временем в Союзе журналистов России (СЖР) предложили спасти региональные СМИ от банкротства рекламой алкоголя. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. По его словам, СЖР собирает предложения от своих региональных организаций с мерами поддержки местных СМИ. Среди многочисленных идей есть и временный отказ от запрета рекламировать пиво и другие виды спиртного в СМИ.
«Хотя мы отдаём себе отчёт в том, что эта мера сопряжена с вопросами здоровья наших граждан, не считаем, что такой рекламой следует злоупотреблять, но в разумных пределах это помогло бы выжить местной журналистике», - заявил Соловьёв.
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