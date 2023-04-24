Глава Зернового союза назвал поддержку фермеров от государства недостаточной

Российские фермеры не получили должной поддержки от государства, на которую рассчитывали, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Поддержка фермеров есть, но не на том уровне, на каком ожидалось и обещалось. Обещалось, что все собранные средства от пошлины будут возвращаться тех аграриям, которые эти средства потеряли. В производство вернулось очень мало из этих средств. Было 20 миллиардов возвращено и 10 миллиардов в планах стоит. В самом благоприятном случае 40 миллиардов вернется из 250, которые уже были вынуты и получены бюджетом за счет собранных пошлин», - объяснил он.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, в какие страны Россия активно поставляет зерновые культуры.

