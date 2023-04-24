Глава Зернового союза назвал поддержку фермеров от государства недостаточной
Аркадий Злочевский отметил, что аграриям обещали вернуть все собранные за счет пошлины средства.
Российские фермеры не получили должной поддержки от государства, на которую рассчитывали, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Поддержка фермеров есть, но не на том уровне, на каком ожидалось и обещалось. Обещалось, что все собранные средства от пошлины будут возвращаться тех аграриям, которые эти средства потеряли. В производство вернулось очень мало из этих средств. Было 20 миллиардов возвращено и 10 миллиардов в планах стоит. В самом благоприятном случае 40 миллиардов вернется из 250, которые уже были вынуты и получены бюджетом за счет собранных пошлин», - объяснил он.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, в какие страны Россия активно поставляет зерновые культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru