Глава ВТБ прогнозирует курс доллара не выше 80 рублей

По его оценке, недавний рост доллара на 15% по отношению рублю — это допустимые для банков пределы. В 2021 году рубль укрепится, поделился ожиданиями Костин.

В январе доллар стоил 61 рубль, в начале марта — 66 рублей. Затем на фоне прекращения сделки России и ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи российская валюта серьёзно просела по отношению к доллару и евро — те поднимались до 80 и 87 рублей соответственно. Сейчас официальный курс доллара - 73,9 рубля.

