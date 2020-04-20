Глава ВТБ прогнозирует курс доллара не выше 80 рублей

У Министерства финансов РФ и Банка России есть возможность поддерживать курс национальной валюты в случае необходимости, и в это году мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, заявил в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Рубль - сырьевая валюта, а это почти фантик»

По его оценке, недавний рост доллара на 15% по отношению рублю — это допустимые для банков пределы. В 2021 году рубль укрепится, поделился ожиданиями Костин.

В январе доллар стоил 61 рубль, в начале марта — 66 рублей. Затем на фоне прекращения сделки России и ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи российская валюта серьёзно просела по отношению к доллару и евро — те поднимались до 80 и 87 рублей соответственно. Сейчас официальный курс доллара - 73,9 рубля.

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