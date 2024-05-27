Глава ВТБ Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ
Иностранные активы, которые продаются в России из-за ухода компаний из страны, вызывают ажиотажный спрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает «Фонтанка.ру».
Он отметил, что за подобные активы буквально разворачивается «драка», при этом в таких ситуациях никто не забывает о принципах рыночной экономики. Так, рынок адекватно реагирует на подобные изменения, а ушедшие бренды оставляют активы, которым находят лучшее применение.
Напомним, что многие иностранные компании заявили об уходе из России после начала спецоперации. При этом некоторые компании оставили за собой право вернуться, другие же продали активы российским предприятиям или предприятиям третьих стран.
До этого сообщалось, что Венгрия не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По данным СМИ, ЕС предложил стране сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий российским судам право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов говорится, речь идёт о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских предприятий и других имущественных правах Соединённых Штатов и американцев в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru