Глава ВТБ Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ

Иностранные активы, которые продаются в России из-за ухода компаний из страны, вызывают ажиотажный спрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает «Фонтанка.ру».

Он отметил, что за подобные активы буквально разворачивается «драка», при этом в таких ситуациях никто не забывает о принципах рыночной экономики. Так, рынок адекватно реагирует на подобные изменения, а ушедшие бренды оставляют активы, которым находят лучшее применение.

Напомним, что многие иностранные компании заявили об уходе из России после начала спецоперации. При этом некоторые компании оставили за собой право вернуться, другие же продали активы российским предприятиям или предприятиям третьих стран.