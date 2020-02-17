Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, о причинах, по которым республика оказалась в самом конце рейтинга качества жизни населения в российских регионах. Список был составлен экспертами агентства РИА Рейтинг.
По словам Шолбана Кара-оола, в регионе нет дорожной инфраструктуры, а также низкая социально-экономическая освоенность территории. Он отметил, что в Туве нет железной дороги, недостаточно автомобильных дорог с твердым покрытием. Это делает любой товар, производимый в Туве, неконкурентным из-за дорогой логистики. Отсюда вытекает и следующий фактор – низкая социально-экономическая освоенность территории.
Первые места в рейтинге качества жизни занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В тройке аутсайдеров оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика и республика Тува.
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, каких регионов коснется анонсированная главой правительства Михаилом Мишустиным программа поддержки. По его словам, Тува в этот список также вошла. Премьер-министр поручил разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых до 2024 года будет выделено по 5 миллиардов рублей.
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