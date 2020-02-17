Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, о причинах, по которым республика оказалась в самом конце рейтинга качества жизни населения в российских регионах. Список был составлен экспертами агентства РИА Рейтинг.

По словам Шолбана Кара-оола, в регионе нет дорожной инфраструктуры, а также низкая социально-экономическая освоенность территории. Он отметил, что в Туве нет железной дороги, недостаточно автомобильных дорог с твердым покрытием. Это делает любой товар, производимый в Туве, неконкурентным из-за дорогой логистики. Отсюда вытекает и следующий фактор – низкая социально-экономическая освоенность территории.