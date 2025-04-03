Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным

«Если мы добьемся... низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс», - указала глава регулятора.

Набиуллина выразила уверенность, что ЦБ добьется низкой инфляции.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года, напоминает RT.

