Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным

Курс рубля станет более стабильным при низкой инфляции в России. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

Набиуллина: Ключевая ставка — не «волшебная палочка»

«Если мы добьемся... низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс», - указала глава регулятора.

Набиуллина выразила уверенность, что ЦБ добьется низкой инфляции.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о замедлении роста цен в первые месяцы 2025 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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