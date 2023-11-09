Глава ЦБ Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина допускает ещё одно повышение ключевой ставки до конца текущего году. С таким прогнозом она выступила перед депутатами Государственной думы.

По словам главы регулятора, снижение ставки начнётся с 2024 года по мере сокращения инфляции. До этого Центробанк прогнозировал снижение роста цен на фоне ожидаемой сберегательной активности россиян на фоне более высоких ставок.