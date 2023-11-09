Глава ЦБ Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина допускает ещё одно повышение ключевой ставки до конца текущего году. С таким прогнозом она выступила перед депутатами Государственной думы.

По словам главы регулятора, снижение ставки начнётся с 2024 года по мере сокращения инфляции. До этого Центробанк прогнозировал снижение роста цен на фоне ожидаемой сберегательной активности россиян на фоне более высоких ставок.

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Совет директоров Банка России в прошлом месяце принял решение увеличить ключевую ставку сразу на 2 процента - до 15% годовых. В том же месяце регулятор скорректировал в сторону повышения прогноз по официальной инфляции на 2023 год до 7-7,5%.

В то же время, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин считает, что регулятор не будет снижать ключевую ставку до 2025 года. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он обосновал это экономическими противоречиями на фоне политической ситуации в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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