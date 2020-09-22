Глава СВР назвал главную цель Запада в «деле Навального»
Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2», заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
«Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», - сказал он.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о работе над созданием коалиции против строительства трубопровода. Он также пригрозил ответом на ситуацию с возможным отравлением Навального.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев во время пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждет «Северный поток-2»?» заявил, что санкции Запада против российских проектов, в том числе «Северного потока-2», вызваны внешнеполитической активностью России.
Вместе с тем он отметил, что газопровод готов на 95%, осталось достроить лишь небольшой участок в территориальных водах Дании.
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