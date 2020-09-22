Глава СВР назвал главную цель Запада в «деле Навального»

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о работе над созданием коалиции против строительства трубопровода. Он также пригрозил ответом на ситуацию с возможным отравлением Навального.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев во время пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждет «Северный поток-2»?» заявил, что санкции Запада против российских проектов, в том числе «Северного потока-2», вызваны внешнеполитической активностью России.

Вместе с тем он отметил, что газопровод готов на 95%, осталось достроить лишь небольшой участок в территориальных водах Дании.

