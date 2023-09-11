Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Он отметил, что такой курс государства может привести к несправедливости к некоторым предпринимателям. По словам Шохина, стабильность в нынешних условиях важнее «второстепенных оснований» для того, чтобы отобрать активы у действующих собственников.

Ранее глава Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич заявил, что сегодня далеко не все представители власти поддерживают новую приватизацию, при этом странно, что за нее выступили исключительно представители финансовых структур, передает «Радиоточка НСН».

