Глава РСПП призвал к массовой приватизации для наполнения бюджета
Приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета. Об этом агентству «Интерфакс» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он предложил передать в частные руки те активы, которыми государство готово пожертвовать. Шохин полагает, что бизнес будет управлять ими эффективнее.
В России избыток госкомпаний и госкорпораций, считает глава РСПП. Он выразил уверенность, что новая массовая приватизация позволит привлечь в бюджет сотни миллиардов рублей,
«Надо на это решаться», - добавил Шохин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что идею о приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства. По его словам, важно, чтобы ценные активы не ушли в частные руки за бесценок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru