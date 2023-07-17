Глава РСПП призвал к массовой приватизации для наполнения бюджета

Он предложил передать в частные руки те активы, которыми государство готово пожертвовать. Шохин полагает, что бизнес будет управлять ими эффективнее.

В России избыток госкомпаний и госкорпораций, считает глава РСПП. Он выразил уверенность, что новая массовая приватизация позволит привлечь в бюджет сотни миллиардов рублей,

«Надо на это решаться», - добавил Шохин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что идею о приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства. По его словам, важно, чтобы ценные активы не ушли в частные руки за бесценок, передает «Радиоточка НСН».

