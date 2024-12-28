Глава РСПП Шохин заявил, что российский бизнес переживет доллар по 105 рублей

Центробанк России установил курс доллара на 28 декабря на уровне 100,5281 руб, передает RT.



Инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. Об этом в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин. А глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

