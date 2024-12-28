Глава РСПП Шохин заявил, что российский бизнес переживет доллар по 105 рублей

Российский бизнес сможет нормально функционировать при долларе по 105 рублей, заявил глава РСПП Александр Шохин, передает РИА Новости.

По его словам, для предпринимателей важна стабильность курса, так как волатильность мешает принимать долгосрочные решения и выстраивать планы. Шохин уверен, что сегодня и экспортеры, и импортеры могут подстроиться под любой курс.

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Центробанк России установил курс доллара на 28 декабря на уровне 100,5281 руб, передает RT.

Инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. Об этом в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин. А глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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