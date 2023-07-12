Повышение налогов? Экс-министр экономики Нечаев пояснил слова Силуанова о «мобилизации ресурсов»

Ранее Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году. Об этом сообщило издание «Интерфакс». При этом на следующие три года, по его словам, Минфин и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов». Нечаев предположил, какой смысл может скрываться в словах главы Минфина.

«Полагаю, с одной стороны, Силуанов имел в виду наведение порядка в расходах, чтобы они не росли так скачкообразно, как это было в текущем году, особенно в первые месяцы. С другой стороны, поскольку бюджет явно будет дефицитным, подразумевается поиск новых источников покрытия дефицита бюджета, так как займы становятся все сложнее и дороже. Это может быть приватизация или попытка выхода на какие-то новые для России рынки капитала, что менее вероятно, но теоретически возможно. Не исключаю повышение или добавление налогов. Эффективнее было бы не воевать, не нести дополнительные расходы, связанные с военными действиями, с освоением новых территорий и так далее. Но это решение уже явно будет принимать не Минфин», — заявил экс-министр экономики.

Ранее Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета по итогу 2023 года может отклониться от плана, причем показатели могут измениться как в одну, так и в другую сторону. Такую вероятность он объяснил «подвижностью экономики». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

