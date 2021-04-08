Глава РСПП поддержал идею национализации предприятий
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в определенных ситуациях национализация частных предприятий может быть обоснована, сообщают «Известия».
Шохин подчеркнул, что речь идет об исполнителях оборонзаказа, которыми обычно являются государственные предприятия или компании с госучастием.
Напомним, что не так давно Владимир Путин допустил возможность национализации компаний в исключительных случаях. В частности, глава РФ подчеркнул, что подобный механизм можно использовать в отношении нерадивых исполнителей гособоронзаказа.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не верит в эффективность национализации предприятий, выполняющих гособоронзаказ со сбоями.
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