СМИ: Западные инвесторы настроены на возвращение на российский рынок

По данным издания, инвесторы стали увереннее в российских возможностях, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Однако, как пишет NYT, несмотря на позитивный настрой, риски остаются высокими для большинства западных компаний, что продолжает сдерживать их активное возвращение на российский рынок, передает «Радиоточка НСН».

