СМИ: Западные инвесторы настроены на возвращение на российский рынок
Западные инвесторы проявляют растущий оптимизм по поводу возможного возвращения на российский рынок, несмотря на потенциальное ухудшение отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times.
В статье отмечается, что на фоне переговоров по урегулированию украинского конфликта европейские лидеры выразили обеспокоенность, однако инвестиционные настроения в отношении России остаются положительными.
По данным издания, инвесторы стали увереннее в российских возможностях, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
Однако, как пишет NYT, несмотря на позитивный настрой, риски остаются высокими для большинства западных компаний, что продолжает сдерживать их активное возвращение на российский рынок, передает «Радиоточка НСН».
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