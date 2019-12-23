Глава ПФР рассказал о «бонусах» за отложенный выход на пенсию
Пенсионные выплаты россиянам, которые выйдут на пенсию позже положенного, будут больше обычных за счет увеличения индивидуального коэффициента. Соответствующие подсчеты приводятся в интервью председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова «Российской газете».
За один год отсрочки выхода на пенсию индивидуальный коэффициент для страховой пенсии составит 1,07, для фиксированной выплаты – 1,056. Если человек выходит на пенсию с отсрочкой в 10 лет и более, то максимальные коэффициенты составят 2,32 и 2,11 соответственно.
На примере гражданина, с 200 индивидуальными коэффициентами приводится следующий расчет. Исходя из показателей 2019 года его пенсия составит 22782 рубля, при выходе на год позже – 24302 рубля. Если же выход на пенсию был отложен на 10 лет, то с применением повышенных коэффициентов пенсия составит 51734 рубля, то есть более чем вдвое выше обычной.
По словам Дроздова, в 2019 году за отложенной пенсией в ПФР обратились около 30 тысяч человек.
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