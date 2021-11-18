Минцифры намерено ограничить проверку QR-кодов единственным приложением
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает возможность ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса единственным официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». «Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли его проверить», - заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Он объяснил это возникновением большого количества фишинговых сайтов, которые формируют условно фейковые QR-коды. По словам министра, у Минцифры есть значительный набор мер на случай, если решение о введении QR-кодов на федеральном уровне будет в итоге принято. Это не потребует дополнительных мощностей, утверждает Шадаев.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Сейчас документ направлен в регионы для обсуждения.
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