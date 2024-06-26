Глава Минсельхоза Лут: Страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей

Страховые компании выплатили российским аграриям более одного миллиарда рублей в качестве компенсации за уничтоженные посевы на фоне майских заморозков, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.

Она отметила хорошую работу российских страховых фирм, которые активно занимаются вопросом выплат.

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Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая, пишет издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина. Так, сильнее всего от майских заморозков пострадали плодово-ягодные культуры.

В 21 регионе произошли заморозки, которые привели к потере около 1,2% урожая. Об этом во время совещания с членами правительства ранее заявил президент России Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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