Глава Минсельхоза Лут: Страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей
Страховые компании выплатили российским аграриям более одного миллиарда рублей в качестве компенсации за уничтоженные посевы на фоне майских заморозков, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.
Она отметила хорошую работу российских страховых фирм, которые активно занимаются вопросом выплат.
Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая, пишет издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина. Так, сильнее всего от майских заморозков пострадали плодово-ягодные культуры.
В 21 регионе произошли заморозки, которые привели к потере около 1,2% урожая. Об этом во время совещания с членами правительства ранее заявил президент России Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru