Глава Минсельхоза Лут: Страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей

Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая, пишет издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина. Так, сильнее всего от майских заморозков пострадали плодово-ягодные культуры.

В 21 регионе произошли заморозки, которые привели к потере около 1,2% урожая. Об этом во время совещания с членами правительства ранее заявил президент России Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

