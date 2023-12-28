Глава Минпромторга заявил о двукратном росте гособоронзаказа в 2023 году
Совокупный объём поставок военной техники по государственному оборонному заказу в уходящем году оказался в два с лишним раза больше по сравнению с 2022 годом. Такую статистику озвучил глава Минпромторга, заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
По его данным, уровень выполнения гособоронзаказа сейчас находится на отметке 98%. Как уточнил Мантуров при определении направлений деятельности и объёмов выпускаемой продукции, власти исходят из непосредственных потребностей Минобороны и его подразделений, а также выполняемых боевых задач.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг, 28 декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину о многократном росте производства военной техники за два последних года. В частности, танков - в семь раз, боеприпасов - в 50 раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru