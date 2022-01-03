Глава Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся
Запасы полезных ископаемых в России никогда не кончатся, однако нужно помнить о рентабельности. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.
«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил министр в интервью «Известиям».
Министр напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в нефте- и газодобывающей отрасли, а также в области добычи золота, серебра и меди. Самыми перспективными регионами с этой точки зрения являются Дальний Восток, Сибирь и Арктика.
Ранее бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если российские власти задействуют казаков для охраны лесов, то им необходимо будет организовать курсы по природоохранной деятельности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Глава Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся
- СМИ: Российская авиация возобновила удары по сирийскому Идлибу
- «Коммунисты России» хотят добиться неприкосновенности захоронений у Кремля
- Сенатор Пушков: Байден не будет вводить жесткие санкции против России
- Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ через Украину
- Девушка из новогоднего обращения Зеленского выступила с критикой в его адрес
- Губернатор Петербурга рассказал об увеличении потока туристов в городе
- СМИ: США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради сделки с Россией
- Глава Минобороны США заболел коронавирусом
- За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru