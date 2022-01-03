Глава Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся

Запасы полезных ископаемых в России никогда не кончатся, однако нужно помнить о рентабельности. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.



«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил министр в интервью «Известиям».

Министр напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в нефте- и газодобывающей отрасли, а также в области добычи золота, серебра и меди. Самыми перспективными регионами с этой точки зрения являются Дальний Восток, Сибирь и Арктика.



Ранее бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если российские власти задействуют казаков для охраны лесов, то им необходимо будет организовать курсы по природоохранной деятельности.