Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины

«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», — цитирует Акара РИА Новости.

Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, напоминает «Свободная пресса». При этом Турция и ООН продолжили работу в рамках инициативы, пишет Ura.ru.

