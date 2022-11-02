Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины
Суда под флагом Турции продолжат вывоз продовольствия с Украины по зерновому коридору. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», — цитирует Акара РИА Новости.
Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, напоминает «Свободная пресса». При этом Турция и ООН продолжили работу в рамках инициативы, пишет Ura.ru.
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