Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»

В сообщении говорится, что Анкара продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с «зерновой сделкой». Эрдоган также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.

«Президент сказал, что решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между Москвой и Киевом)», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе телефонной беседы лидеры также затронули региональные вопросы, уделив особое внимание последним событиям специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, предметом разговора стала ситуация вокруг «зерновой сделки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».