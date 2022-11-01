Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщает пресс-служба турецкого лидера.
В сообщении говорится, что Анкара продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с «зерновой сделкой». Эрдоган также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.
«Президент сказал, что решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между Москвой и Киевом)», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе телефонной беседы лидеры также затронули региональные вопросы, уделив особое внимание последним событиям специальной военной операции на Украине.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, предметом разговора стала ситуация вокруг «зерновой сделки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Липецкая область вошла в топ-3 регионов по отдыху на ноябрьские праздники
- Калужскому областному колледжу культуры и искусств исполнилось 75 лет
- Полковник Литовкин рассказал, зачем в городах готовят бомбоубежища
- Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
- Словарь Collins назвал Permacrisis словом года
- Эксперт рассказал, кто и как мог взорвать «Северные потоки»
- Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза»
- Супруга Карпова рассказала, что состояние шахматиста улучшилось
- Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ
- Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru