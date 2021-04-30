Глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции на конец 2021 года

По словам главы Минфина, сейчас уровень инфляции в РФ составляет около 5-6%, сообщает «Свободная пресса». В дальнейшем она будет иметь тенденцию к снижению, и к концу текущего года в Минфине ожидают выхода инфляции на уровень 4%.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что инфляция составит 4,3% до конца года, напоминает Ura.ru. Ведомство объясняло ускорение роста цен процессами на мировом рынке.

Кроме того, министр рассказал о постепенном снижении уровня безработицы в России, сообщает РИА ФАН. По словам Силуанова, сейчас этот показатель — чуть более 5%.

