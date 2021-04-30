Глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции на конец 2021 года

Уровень инфляции в России на конец 2021 года составит 4%, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Годовая инфляция в России снизилась до 5,5%

По словам главы Минфина, сейчас уровень инфляции в РФ составляет около 5-6%, сообщает «Свободная пресса». В дальнейшем она будет иметь тенденцию к снижению, и к концу текущего года в Минфине ожидают выхода инфляции на уровень 4%.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что инфляция составит 4,3% до конца года, напоминает Ura.ru. Ведомство объясняло ускорение роста цен процессами на мировом рынке.

Кроме того, министр рассказал о постепенном снижении уровня безработицы в России, сообщает РИА ФАН. По словам Силуанова, сейчас этот показатель — чуть более 5%.

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ФОТО: РИА Новости
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