Глава Минфина оценил решение Fitch по кредитному рейтингу России

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) РФ на уровне «BBB», прогноз «стабильный».

«Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом», — цитирует министра РИА Новости.

Агентство Moody's в июне сохранило рейтинг РФ на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. Кроме того, в январе агентство S&P подтвердило рейтинг страны на уровне «BBB», прогноз «стабильный».

