Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Банка России
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер открыт идее арестовать зарубежные активы Банка России и направить их на восстановление Украины. Об этом глава немецкого Минфина заявил в интервью газете El Mundo.
По словам министра, соответствующие обсуждения уже идут в Евросоюзе и Большой семерке, «предложения на столе».
«Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона», — отметил Линднер.
При этом глава Минфина ФРГ подчеркнул необходимость уважать верховенство права в отношении РФ, «даже если речь идет о российских олигархах», пишет Ura.ru.
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