Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Банка России

По словам министра, соответствующие обсуждения уже идут в Евросоюзе и Большой семерке, «предложения на столе».

«Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона», — отметил Линднер.

При этом глава Минфина ФРГ подчеркнул необходимость уважать верховенство права в отношении РФ, «даже если речь идет о российских олигархах», пишет Ura.ru.

