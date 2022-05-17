Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Банка России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер открыт идее арестовать зарубежные активы Банка России и направить их на восстановление Украины. Об этом глава немецкого Минфина заявил в интервью газете El Mundo.

ЕС хочет направить подсанкционные активы РФ на восстановление Украины

По словам министра, соответствующие обсуждения уже идут в Евросоюзе и Большой семерке, «предложения на столе».

«Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона», — отметил Линднер.

При этом глава Минфина ФРГ подчеркнул необходимость уважать верховенство права в отношении РФ, «даже если речь идет о российских олигархах», пишет Ura.ru.

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