ЕС хочет направить подсанкционные активы РФ на восстановление Украины
Евросоюз изучает вопрос, как направить подсанкционные активы России на восстановление Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам чиновника, изучается вопрос как осуществить данное действие легально. Проработка вопроса только началась, добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны после военных действий. По его словам, для этого требуется международная поддержка страны, план, способный стать современным аналогом исторического плана Маршалла (план помощи Европе после Второй мировой войны).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- Байден заявил о необходимости расследования гибели журналистки Al Jazeera
- США проведут в ближайшие месяцы ротацию военных в Европе
- В Госдуме заявили, что «Польшу следует денацифицировать следующей»
- СМИ: в афганской провинции Порван произошел взрыв
- Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в РФ
- Зеленский внес в Раду предложения по закону о запрете символов Z и V
- «Яндекс» сократит число машин каршеринга в Казани
- Reuters: Шойгу и Остин в разговоре не решили каких-либо конкретных вопросов
- СМИ: около 20 человек стали жертвами пожара в здании офиса в Нью-Дели
- Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru