ЕС хочет направить подсанкционные активы РФ на восстановление Украины

Евросоюз изучает вопрос, как направить подсанкционные активы России на восстановление Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам чиновника, изучается вопрос как осуществить данное действие легально. Проработка вопроса только началась, добавил он.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны после военных действий. По его словам, для этого требуется международная поддержка страны, план, способный стать современным аналогом исторического плана Маршалла (план помощи Европе после Второй мировой войны).



