Топливный союз спрогнозировал цены на бензин к концу года
Бензин к концу текущего года ориентировочно может подорожать на 90 копеек, в дальнейшем прогнозируется замедление роста цен. Такую перспективу обозначил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
По его словам, ничто не свидетельствует о том, что топливо перестанет дорожать – такова ситуация.
«То, что мы видели в сентябре, это была больше политическая история. А сейчас те самые 50 копеек, на которые крупные нефтяные компании снижали цены, будут отыграны, и дальше будет постепенный рост», – пояснил эксперт в эфире «Радио 1».
По его оценке, ситуация должна стабилизироваться в новом году. Дело в том, что высокие мировые цены на нефть обеспечат более высокий объём предложения, нефтяники будут расширять производство, и это сбалансирует спрос.
Согласно прогнозу Минэкономразвития по отдельным составляющим инфляции, в группу наиболее прибавивших в цене товаров войдут бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.
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