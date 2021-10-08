Топливный союз спрогнозировал цены на бензин к концу года

Бензин к концу текущего года ориентировочно может подорожать на 90 копеек, в дальнейшем прогнозируется замедление роста цен. Такую перспективу обозначил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, ничто не свидетельствует о том, что топливо перестанет дорожать – такова ситуация.

«То, что мы видели в сентябре, это была больше политическая история. А сейчас те самые 50 копеек, на которые крупные нефтяные компании снижали цены, будут отыграны, и дальше будет постепенный рост», – пояснил эксперт в эфире «Радио 1».

По его оценке, ситуация должна стабилизироваться в новом году. Дело в том, что высокие мировые цены на нефть обеспечат более высокий объём предложения, нефтяники будут расширять производство, и это сбалансирует спрос.

Согласно прогнозу Минэкономразвития по отдельным составляющим инфляции, в группу наиболее прибавивших в цене товаров войдут бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.

