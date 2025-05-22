Глава Минэнерго назвал нормальными цены на дизельное топливо в РФ
Цены на дизельное топливо в России в настоящее время находятся на нормальном уровне. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
В ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства он отметил, что рост, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составил менее 0,5%.
«Совместно с ФАС России следим за ситуацией с ценами на ГСМ для сохранения справедливого ценообразования, учитывая высокую социальную значимость вопроса», - подчеркнул министр.
Цивилев добавил, что сельскохозяйственные производители будут обеспечены топливом в полном объёме.
Ранее замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива является нормальной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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