Глава Минэнерго назвал нормальными цены на дизельное топливо в РФ

Цены на дизельное топливо в России в настоящее время находятся на нормальном уровне. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

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В ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства он отметил, что рост, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составил менее 0,5%.

«Совместно с ФАС России следим за ситуацией с ценами на ГСМ для сохранения справедливого ценообразования, учитывая высокую социальную значимость вопроса», - подчеркнул министр.

Цивилев добавил, что сельскохозяйственные производители будут обеспечены топливом в полном объёме.

Ранее замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива является нормальной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
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