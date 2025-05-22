Глава Минэнерго назвал нормальными цены на дизельное топливо в РФ

В ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства он отметил, что рост, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составил менее 0,5%.

«Совместно с ФАС России следим за ситуацией с ценами на ГСМ для сохранения справедливого ценообразования, учитывая высокую социальную значимость вопроса», - подчеркнул министр.

Цивилев добавил, что сельскохозяйственные производители будут обеспечены топливом в полном объёме.

Ранее замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива является нормальной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

