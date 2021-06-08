Глава Минэкономразвития оценил темпы восстановления экономики России

В Минэкономразвития оценили темпы восстановления экономики России. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что они устойчивы и опережают ожидания. Он подчеркнул, что нынешние показатели целесообразнее сравнивать с цифрами 2019 года. В свою очередь, ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал, когда стоит ждать полного восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19. Как пишет RT, по его словам, это произойдёт до конца текущего года.

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Бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что замена валюты для хранения резервов ФНБ носит больше политический, чем экономический характер.

«Это всё, как говориться, рынком давно отыграно. Подобного рода заявления, это – скорее, некая подготовка к предстоящим переговорам президентов России и США на фоне Петербургского международного экономического форума, дескать, что мы можем без доллара обойтись. Поэтому такие реляции никак не повлияют на рубль», - подчеркнул экс-глава Центробанка.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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