Глава Минэкономразвития оценил темпы восстановления экономики России

Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния откажется в своей структуре от доллара

Бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что замена валюты для хранения резервов ФНБ носит больше политический, чем экономический характер.

«Это всё, как говориться, рынком давно отыграно. Подобного рода заявления, это – скорее, некая подготовка к предстоящим переговорам президентов России и США на фоне Петербургского международного экономического форума, дескать, что мы можем без доллара обойтись. Поэтому такие реляции никак не повлияют на рубль», - подчеркнул экс-глава Центробанка.



