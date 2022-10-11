Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву, где проведет переговоры с компаниями «Газпром» и «Росатом». Об этом глава венгерского МИД сообщил в ходе пресс-конференции.
Визит министра состоится на текущей неделе.
«Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира. И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику», — цитирует главу МИД РИА Новости.
В сентябре Сийярто заявлял о высоком уровне совместной работы с РФ в энергетике и отмечал, что сотрудничество с «Газпромом» и «Росатомом» развивается в честном ключе. Тогда же министр напомнил, что Венгрия в рамках контракта с «Росатомом» построит новую АЭС «Пакш-2», проект планируют завершить к 2030 году.
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