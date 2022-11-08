Глава МИД Турции заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон

«Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения», — цитирует министра РИА Новости.

Чавушоглу напомнил, что в зерновую инициативу входит в том числе экспорт российских удобрений, однако у Москвы есть «опасения, что их требования не выполняются». По словам главы турецкого МИД, дипломаты работают над устранением «этих опасений».

В июле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашения, которые предусматривают снятие ограничений на поставку продуктов из РФ и содействие России вывозу украинского зерна. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября. В Кремле заявляли, что тему продления соглашения еще предстоит обсудить.

