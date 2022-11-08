Глава МИД Турции заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон
Необходимости в подписании новой зерновой сделки нет, соглашение будет продлено при согласии сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения», — цитирует министра РИА Новости.
Чавушоглу напомнил, что в зерновую инициативу входит в том числе экспорт российских удобрений, однако у Москвы есть «опасения, что их требования не выполняются». По словам главы турецкого МИД, дипломаты работают над устранением «этих опасений».
В июле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашения, которые предусматривают снятие ограничений на поставку продуктов из РФ и содействие России вывозу украинского зерна. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября. В Кремле заявляли, что тему продления соглашения еще предстоит обсудить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Набиуллина: Искусственное ослабление рубля приведет к валютизации экономики
- Стремоусов анонсировал «развязку событий» в Херсоне в ближайшие дни
- СМИ: Nokia запросила у Финляндии и США разрешения на поставку России оборудования
- Глава МИД Турции заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон
- Минпросвещения ведет разработку курса по начальной военной подготовке
- Посол РФ: Папа Франциск помогает в обмене пленных с Украиной
- Кабмин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года
- Губернатор Севастополя: В городе сработала система ПВО
- Андрей Бочкарев: Стройки Москвы переводят на цифровые сервисы учета персонала
- Набиуллина заявила о риске «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru