Глава МИД Турции заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон

Необходимости в подписании новой зерновой сделки нет, соглашение будет продлено при согласии сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция предложит продлить действие «зерновой сделки» на год

«Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения», — цитирует министра РИА Новости.

Чавушоглу напомнил, что в зерновую инициативу входит в том числе экспорт российских удобрений, однако у Москвы есть «опасения, что их требования не выполняются». По словам главы турецкого МИД, дипломаты работают над устранением «этих опасений».

В июле представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашения, которые предусматривают снятие ограничений на поставку продуктов из РФ и содействие России вывозу украинского зерна. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября. В Кремле заявляли, что тему продления соглашения еще предстоит обсудить.

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ФОТО: РИА Новости
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