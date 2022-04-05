Глава МИД Германии выступила против эмбарго на поставки российского газа
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт газа из России. Об этом глава МИД заявила в эфире телеканалу ARD.
«Если бы завтра у вас было полное эмбарго [на импорт энергоносителей из РФ], если бы это остановило спецоперацию на Украине, то мы бы сделали это немедленно», — отметила Бербок.
Министр считает, что запрет не повлияет на сложившуюся ситуацию, однако может вызвать рост цен, пишет RT.
Кроме того, Бербок рассказала, что Евросоюз работает над уменьшением зависимости от российского газа, в ближайшее время в Брюсселе обсудят отказ от топлива, отмечает Ura.ru.
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