Глава МИД Германии выступила против эмбарго на поставки российского газа

«Если бы завтра у вас было полное эмбарго [на импорт энергоносителей из РФ], если бы это остановило спецоперацию на Украине, то мы бы сделали это немедленно», — отметила Бербок.

Министр считает, что запрет не повлияет на сложившуюся ситуацию, однако может вызвать рост цен, пишет RT.

Кроме того, Бербок рассказала, что Евросоюз работает над уменьшением зависимости от российского газа, в ближайшее время в Брюсселе обсудят отказ от топлива, отмечает Ura.ru.

