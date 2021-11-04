В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» до 2022 года

Сертификация газопровода «Северный поток-2» может не завершиться до января следующего года. Таким мнением поделились глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в беседе с Известиями.

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Так, Эрнст считает важным и правильным вывод Берлина о экономической безопасности «Северного потока-2» для Евросоюза и ФРГ. Парламентарий подчеркнул, что Германия не сможет получать газ по трубопроводу до 2022 года из-за изучения сертификации Федеральным сетевым агентством страны и Еврокомиссией. Причем сертификация может продлиться четыре месяца, отмечает Газета.ру.

В свою очередь, Нольте согласился с опасениями о сертификации «Северного потока-2» в следующем году. Депутат объяснил это большим числом политических противников газопровода.

Ранее СМИ сообщили, что ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию может затянуться до мая 2022 года из-за изучения в Еврокомиссии решения немецкого регулятора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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