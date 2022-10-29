Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России

США отдали России первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

По его словам, Россия на данный момент является главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки.

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Он также отметил, что такая ситуация станет вызовом для США, которые имеют большой потенциал в том вопросе.

Поэтому гендиректор МАГАТЭ упомянул заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая заверила, что Вашингтон намерен вернуться в лидеры в сфере коммерческих ядерных технологий, передает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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