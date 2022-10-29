Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России

Он также отметил, что такая ситуация станет вызовом для США, которые имеют большой потенциал в том вопросе.

Поэтому гендиректор МАГАТЭ упомянул заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая заверила, что Вашингтон намерен вернуться в лидеры в сфере коммерческих ядерных технологий, передает Газета.ру.



