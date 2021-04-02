Глава комитета Госдумы призвал отменить льготную ипотеку
Отмена льготной ипотеки позволит опуститься ценам на жилье, рассказал в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость в России. По его словам, цены на квадратный метр в некоторых регионах выросли настолько, что льготное кредитования не дает выгоды при покупке жилья.
Аксаков считает, что увеличение процентов по ипотечным кредитам на недвижимость приведет к снижению цен, так как «девелоперам нужно продавать то, что они настроили».
Программа льготной ипотеки в РФ действует несколько лет. Она позволяет взять кредит под 6,5% годовых.
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