Глава комитета Госдумы призвал отменить льготную ипотеку

Отмена льготной ипотеки позволит опуститься ценам на жилье, рассказал в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость в России. По его словам, цены на квадратный метр в некоторых регионах выросли настолько, что льготное кредитования не дает выгоды при покупке жилья.

Аксаков считает, что увеличение процентов по ипотечным кредитам на недвижимость приведет к снижению цен, так как «девелоперам нужно продавать то, что они настроили».