Аналитики спрогнозировали рост задолженностей по ипотеке в России

Выдача ипотеки в 2021 году начнет замедляться, а банкиров после рекордных прошлогодних выдач ожидает усиление роста просроченных задолженностей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем выдач ипотеки замедлится до 3,6–3,8 трлн рублей (показатель 2020 года — 4,3 трлн рублей), если программа льготной ипотеки под 6,5% будет завершена. В случае ее продления объем выдач составит 4–4,1 трлн рублей.

Как отмечают эксперты, темпы ухудшения качества портфеля в первом полугодии будут сопоставимы с 8-10% просрочки в прошлом году. При этом во втором полугодии 2021 года ожидает увеличение прироста просрочки на 12-15%. Аналитики связывают это с реализацией рисков по займам, реструктурированным на фоне пандемии, и завершением действия послаблений Центробанка по оценке качества розничных ссуд.

По данным Банка России, объем задолженности по ипотеке на начало марта составил 9,5 трлн рублей. Более 71 млрд из них просрочены.

Как пишет «Коммерсантъ», эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд в текущем году. Часть реструктурированных кредитов станет проблемной из-за роста безработицы и падения доходов граждан.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что увеличение объема просроченной задолженности — это издержки активной выдачи ипотеки. Однако интерес к ипотеке уже начал снижаться: специалисты считают, что у россиян остается все меньше средств для взноса на покупку недвижимости.

