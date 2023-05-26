Глава ФНС сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общепита

Глава ведомства обратил внимание, что некоторые компании из сферы общепита не показывают выручку. При этом он отметил, что в целом размер налоговых отчислений от отрасли вырос на 2,5 миллиарда рублей.

«Будем считать это последним китайским предупреждением», - сказал Егоров в ходе форума организации «Опора России».

Фракция КПРФ в Госдуме 22 мая внесла на рассмотрение законопроект об увеличении ставки подоходного налога (НДФЛ) для граждан с доходами свыше 10 миллионов рублей в год, передает «Радиоточка НСН».

