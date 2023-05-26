Глава ФНС сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общепита
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сделал «последнее китайское предупреждение» предприятиям общественного питания с нулевой выручкой, пишет ТАСС.
Глава ведомства обратил внимание, что некоторые компании из сферы общепита не показывают выручку. При этом он отметил, что в целом размер налоговых отчислений от отрасли вырос на 2,5 миллиарда рублей.
«Будем считать это последним китайским предупреждением», - сказал Егоров в ходе форума организации «Опора России».
Фракция КПРФ в Госдуме 22 мая внесла на рассмотрение законопроект об увеличении ставки подоходного налога (НДФЛ) для граждан с доходами свыше 10 миллионов рублей в год, передает «Радиоточка НСН».
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