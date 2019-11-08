Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать. В перспективе они будут не повышаться, а снижаться. Как отмечает «Интерфакс», об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

Он отметил, что «вакханалия 90-х и 2000-х» закончилась. Артемьев подчеркнул, что устранены лазейки законов 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством.