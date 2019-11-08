Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать. В перспективе они будут не повышаться, а снижаться. Как отмечает «Интерфакс», об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.
Он отметил, что «вакханалия 90-х и 2000-х» закончилась. Артемьев подчеркнул, что устранены лазейки законов 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством.
Ранее НСН писала, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020-ом будут проиндексированы только один раз - во второй половине года. Как отмечается на официальном сайте кабмина, меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа – в максимальном значении на 2,4 % . Наибольшее повышение произойдет в Чечне – на 6,5%. В российской столице тарифы ЖКХ повысят на 5 с лишним процентов. В Подмосковье верхний индекс составит 4,1%. Для жителей Санкт-Петербурга коммуналку проиндексируют на 3,8%.
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