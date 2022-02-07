Песков: вопрос увеличения поставок газа в Венгрию обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию находится в стадии обсуждения, сообщает ТАСС.

Украина и Венгрия договорились о поставках газа в 2022 году

По его словам, Владимир Путин всегда находится в контакте с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по таким важным вопросам.

«Когда будет решение, об этом станет известно», - заключил представитель Кремля.

Ранее авторитетное западное издание Bloomberg заявило, что страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа для Европы в случае отказа Брюсселя от российского топлива, сообщает «Свободная пресса».

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