Песков: вопрос увеличения поставок газа в Венгрию обсуждается

По его словам, Владимир Путин всегда находится в контакте с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по таким важным вопросам.

«Когда будет решение, об этом станет известно», - заключил представитель Кремля.

Ранее авторитетное западное издание Bloomberg заявило, что страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа для Европы в случае отказа Брюсселя от российского топлива, сообщает «Свободная пресса».

