Глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами
Еврокомиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными активами России. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По словам председателя комиссии, на Западе заблокировали 300 млрд евро резервов Банка России и 19 млрд евро средств олигархов из РФ.
«В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования», — цитирует документ РИА Новости.
Фон дер Ляйен отметила, что средства направят на поддержку Украины. В заявлении указано, что ЕК повысила оценку ущерба, нанесенного стране в ходе российской специальной военной операции, с 380 до 600 млрд евро.
Ранее в ЕК сообщили, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru