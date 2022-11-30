Глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами

По словам председателя комиссии, на Западе заблокировали 300 млрд евро резервов Банка России и 19 млрд евро средств олигархов из РФ.

«В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования», — цитирует документ РИА Новости.

Фон дер Ляйен отметила, что средства направят на поддержку Украины. В заявлении указано, что ЕК повысила оценку ущерба, нанесенного стране в ходе российской специальной военной операции, с 380 до 600 млрд евро.

Ранее в ЕК сообщили, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму 68 млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

