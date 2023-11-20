Глава АвтоВАЗа заявил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций

Выступая на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике он уточнил, что платежи автопроизводителя блокируются финансовыми организациями как недружественных, так и дружественных стран.

«Последствием стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов и банков от сотрудничества с нашим автопромом», — сказал Соколов.

Он добавил, что, несмотря на санкции, АвтоВАЗ выходит на масштабные показатели по выпуску автомобилей и создает новые модели.

Ранее АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились к правительству РФ за помощью из-за удорожания доставки машин в дилерские центры, сообщает RT.

