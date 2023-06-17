«АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей ежегодно к 2027 году
17 июня 202318:56
К 2027 году на заводе «АвтоВАЗ» будет выпускаться более 100 тысяч автомобилей в год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
На церемонии запуска производства Lada X-Cross 5 на ПМЭФ Мантуров сам протестировал новую Lada. Глава Минпромторга отметил, что автомобиль достойный и удобный в управлении.
Уточняется, что старт продаж Lada X-Cross 5 планируется на третий квартал текущего года.
В последний день ПМЭФ компания «АвтоВАЗ» запустила производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru