«АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей ежегодно к 2027 году

К 2027 году на заводе «АвтоВАЗ» будет выпускаться более 100 тысяч автомобилей в год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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На церемонии запуска производства Lada X-Cross 5 на ПМЭФ Мантуров сам протестировал новую Lada. Глава Минпромторга отметил, что автомобиль достойный и удобный в управлении.

Уточняется, что старт продаж Lada X-Cross 5 планируется на третий квартал текущего года.

В последний день ПМЭФ компания «АвтоВАЗ» запустила производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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