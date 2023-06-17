«АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей ежегодно к 2027 году

На церемонии запуска производства Lada X-Cross 5 на ПМЭФ Мантуров сам протестировал новую Lada. Глава Минпромторга отметил, что автомобиль достойный и удобный в управлении.

Уточняется, что старт продаж Lada X-Cross 5 планируется на третий квартал текущего года.

В последний день ПМЭФ компания «АвтоВАЗ» запустила производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

